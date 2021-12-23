Общество

Как соцсети завоевали Псковскую область в 2021 году

Социальные сети активно встраиваются в процесс публичной политики. Сегодня практически вся повестка дня формируется именно там. Регулярно просматривая ленты новостей и комментарии, можно легко увидеть, какие настроения царят в обществе и какие именно темы волнуют людей. Насколько эффективно политики и чиновники пользуются современными возможностями и понимают ли всю мощь соцсетей?

Социальные сети стали полноценным и действенным инструментом в продажах, услугах и даже в политике. Это произошло не только из-за постоянно нарастающего влияния интернета, пандемия коронавируса, конечно, тоже внесла свои коррективы. Ковидные ограничения буквально поставили крест на живых встречах и мероприятиях в закрытых помещениях. Предпринимателям пришлось искать новые способы, чтобы продать товары в интернете, политикам, чтобы завоевать голоса избирателей, деятелям культуры, чтобы заполнить залы хотя бы на разрешенные 50%. Общественники, ЛОМы и СМИ - уже никто не представляет своей жизни без активного ведения социальных сетей, преследуя абсолютно разные цели. Сегодня предлагаем рассмотреть псковский политический сегмент в разных популярных соцсетях.

На выборах в этом году борьба за голоса тоже сконцентрировалась в Сети. Это дало очень большой толчок развитию политического провинциального интернета. Если в мегаполисах активное ведение соцсетей - уже давний тренд, то у нас на эти инструменты долгое время никто не обращал внимания. До пандемии это попросту было никому не нужно. В соцсетях традиционно царила оппозиция и боролась за голоса молодежи. В этом году партия власти впервые их потеснила. Единороссы предпочитали использовать «ВКонтакте», как основную площадку из-за ее массовости и популярности у населения, но главным открытием года все же стал «политинстаграм».

INSTAGRAM

Instagram ежедневно становится все более популярной политической площадкой. Несмотря на то, что российский сегмент пока отстает от международных лидеров отрасли, Instagram считается одной из наиболее быстрорастущих социальных площадок и в России.

В Псковской области эта соцсеть особенно полюбилась чиновникам и политикам. Ну как сказать полюбилась – жили бы они себе спокойно и дальше, не общаясь ни с каким народом и избирателями напрямую, но губернатор Михаил Ведерников, придя в регион, задал модный тренд. Дав понять своим подписчикам, что тщательно изучает оставленные комментарии под постами и назначает ответственных, которые обязаны оперативно решить вопросы, глава региона открыл ящик Пандоры.

Instagram Михаила Ведерникова

В других странах система функционирует из-за четкой и отлаженной работы институтов, а у нас, очевидно, доминирует модель ручного управления. Если у обычного псковича завалило двор снегом, то он, скорее всего, напишет губернатору, тот прочитает и кому надо поручит исправить. Кто-то может считать, что такой алгоритм технологически неверен, но зато в России только он и работает.

Псковичи сразу смекнули, что написать жалобу в Instagram куда проще, чем писать письма на официальный сайт или добиться личного приема. В результате волей-неволей всем власть имущим чиновникам пришлось создавать себе аккаунты, чтобы отрабатывать сетования псковичей. Еще раз повторюсь, что методы, конечно, спорные, зато весьма эффективные. Лично у меня есть несколько знакомых, которые благодаря комментариям под постами губернатора попали к врачу, получили пособие по безработице или разобрались с управляйкой. Чуть позже и псковские политики массово хлынули в Instagram в поисках голосов избирателей. В результате нехитрых манипуляций Instagram быстро стал самой топовой соцсетью среди политического бомонда, пусть и не совсем по доброй воле.

Комментарии под постами губернатора Псковской области в Instagram

Очевидно, не все политики хотят выставлять свою жизнь напоказ. Поэтому многие из тех, кто имеет аккаунт в соцсети, стараются ограничиваться официальной хроникой. Большинство аккаунтов чиновников созданы для того, чтобы оперативно отвечать на команды губернатора. Например, у председателя областного комитета по сельскому хозяйству Николая Романова есть мертвая страничка в Instagram. На него, конечно, подписались все знакомые чиновники и политики, но с момента регистрации он не выложил ни одного поста, не опубликовал ни одной фотографии, даже каким-нибудь отчетом «для галочки» и то не поделился. И среди псковских чиновников, к сожалению, такие страницы в соцсети - обычное явление. Такой аккаунт мы видим и у первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Более того, она и на страничку самого главы региона даже не подписана.

Instagram Николая Романова и Веры Емельяновой

У другого зама - Нинель Салагаевой Instagram стал архивом для хранения официальных событий, произошедших в здании администрации Псковской области. На ее страничке мы найдем исключительно встречи, совещания и различные оперштабы, абсолютное большинство публикаций отмечены геопозицией «Администрация Псковской области». Получается, что Instagram есть, даже живой, но обычные подписчики по-прежнему понятия не имеют, кто же такая эта загадочная дама из администрации Нинель Салагаева.

Instagram Нинель Салагаевой

Практика показывает, что наибольшей популярностью обладают страницы политиков, которые ведут свои социальные сети более живо, публикуют фотографии из своей личной жизни и делятся с подписчиками какими-то своими мыслями, советами и радостями, выходящими за рамки официальных заявлений. То есть те, кто демонстрируют подписчикам, что они обычные люди и ничто человеческое им не чуждо.

Живой аккаунт старается вести депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Он постоянно делится в социальных сетях своими рецептами, снежными прогулками на автомобиле и частенько постит своих любимых собак. Но вот постоянный хештег Алексея Севастьянова - #НастоящиеМужскиеЗабавы - я одобрить никак не могу. В целом, казалось бы, аккаунт неплохой и достаточно яркий, но открытый сексизм со стороны депутата в 2021 году - это за гранью добра и зла, как по мне. Другой депутат Юрий Сорокин каждые выходные старается радовать подписчиков новеньким музыкальным произведением, играя то на фортепиано, то на гитаре. А коммунист Петр Алексеенко любит публиковать снимки с дачи - посадочную, баню или выращенные цветы.

Instagram Алексея Севастьянова и Петра Алексеенко

К сожалению, прыть многих политиков поубавилась после выборов. По факту, это тоже некий обман избирателей. Если вы уже привлекли аудиторию, то нужно удерживать ее внимание. А то, когда через пару лет, к следующим выборам вы вдруг воскреснете из пепла и начнете пичкать подписчиков кучей постов, отношение к вам будет соответствующее. Это, скорее, относится к представителям КПРФ и ЛДПР. Их соцсети после выборов впали в летаргический сон.

Инстаграм - это универсальная и очень простая площадка. Там отлично заходят фотографии города, котики и цветочки. Он хорош, как для рекламы шугаринга и наращивания ресниц, так и для политической пропаганды. В этой социальной сети любой контент может иметь успех - тут вы постоянно встречаете и призывы к участию в несанкционированных митингах в сторис, и похвалу хода реализации национальных проектов.

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Тренд на рост популярности Instagram явно будет все больше распространяться и на политическую сферу, поэтому в будущем политиков в этой социальной сети станет больше, а выиграет тот, кто будет постить уникальный, хайповый или душевный контент. В строю останутся и те аккаунты, с помощью которых люди могут решить свои проблемы.

FACEBOOK

А вот другая социальная сеть переживает очередной кризис, судя по всему, уже экзистенциальный. Сейчас Facebook не пользуется особенной популярностью у массовой аудитории. Человек, решивший осваивать соцсети, вряд ли побежит туда на поиски приключений. Эта социальная сеть уже давно стала неким пристанищем для интеллектуальной элиты и либерально настроенной и оппозиционной публики. Периодически там можно встретить живые горячие холивары.

Неутешительная тенденция отслеживается и в случае с некогда популярными группами в FB – «Поститорический город П», «Контроль Псков» и «Защитим исторический Псков». Актуальных острых тем все меньше, горячих дискуссий почти нет, количество подписчиков не растет. Жаждущая хлеба и зрелищ аудитория давно перебралась во «ВКонтакте», Instagram или Telegram.

Кучка местных «экспертов» продолжают наполнять соцсеть каким-никаким контентом. Хоть и обсуждают они его в очень узком кругу, и темы обычно такие, что никому другому особо и не интересны. Тусовка FB уже давно схлопнулась до пары десятков завсегдатаев. Если вы хотите похаять, потроллить или поругать действующую власть и встретить только единомышленников, то вам в Facebook. В России сейчас этой соцсетью, в основном, пользуются для поддержания личного бренда, поэтому все красочные обмены мнениями происходят на личных страницах инфлюэнсеров.

Из политиков там активно проявляет себя Лев Шлосберг, однако его посты, скорее, направлены на потребу федеральной публике, а не псковской. Частенько в различных дискуссиях в Facebook участвует уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. К ведению диалогов в комментариях он подходит иронично и с юмором, да и сам иногда совсем не прочь разжечь какую-нибудь острую дискуссию. Но это случай, скорее, уникальный. Псковские политики и чиновники, в большинстве своем, стараются избегать FB, здесь собеседников немного, но в смелости им не откажешь – могут и навалять, как говорится. Местный сегмент представлен, в основном, градозащитниками.

ВКОНТАКТЕ

Уже много лет «ВКонтакте» остается одной из самых популярных социальных сетей в России. ВК однозначно является ведущей социальной сетью Рунета и обладает просто огромным мотивационным и мобилизационным потенциалом. Вероятность того, что политики смогут найти там широкую аудиторию для ретрансляции своих идей – внушительная.

Там в свое время зарегистрировались и стали активными пользователями не только сами горожане, но и множество жителей районов Псковской области. Политики активно используют такую популярность соцсети в своих интересах.

В этом году на выборах мы наблюдали целую битву за группы ВК. За несколько лет в соцсети появилось большое количество различных сообществ, которые ранжируются по территориальному признаку или тематике. Во время избирательной кампании многим владельцам районных сообществ, даже связанных с воспитанием детей, пришло предложение о продаже групп. Некоторые умудрялись даже торговаться, создавая активную борьбу за права на сообщество между действующей властью и оппозицией.

По факту, в региональном пространстве «ВКонтакте» сейчас есть две больших областных сети групп. Одна из них – это «Говорит …» (Говорит Порхов, Говорит Гдов и т. д.), которая контролируется партией власти. А другая -«Граждане …» (Граждане Гдовского края, Граждане Себежского края и т. д.), которая аффилирована с партией «Яблоко».

Обычно дискуссии, которые возникают у пользователей соцсети, не претендуют на объективность или экспертность, но зато экспрессии хоть отбавляй. Диванные критики всегда во всеоружии и готовы отразить любую атаку, пусть даже используя недостаток образования или осведомленности. «ВКонтакте» прав тот, кто умеет громче кричать. Думаю, политики с удовольствием избавили бы себя от этого зрелища, но только вот соцсеть уж больно массовая, игнорировать такой пласт инфоповодов и аудитории просто нельзя.

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TELEGRAM

Очень интересная ситуация складывается в псковском Telegram. За последние пару лет аудитория мессенджера выросла просто до невероятных размеров. Сегодня Телеграм - это единственный оазис анархии в бескрайней пустыне цензуры. Здесь можно постить практически все, что угодно. Такая свобода выбора темы и способа подачи информации как нельзя кстати для политиков или блогеров, затрагивающих политические темы.

Псковская область - не исключение – каких местных каналов только нет. К тому же, анонимность всем прибавляет смелости и позволяет пустить фантазию и конспирологические теории в ход. Только вот по количеству подписчиков в регионе все равно доминируют официальные СМИ. Самая широкая аудитория на текущий момент насчитывается у Псковской Ленты Новостей и ПАИ. Можно заключить, что официальные СМИ победили анонимные каналы.

Telegram-канал Псковской Ленты Новостей

В регионе значение политических Telegram-каналов сильно преувеличено. По сути, темой интересуется узкая политическая тусовка, насчитывающая пару тысяч человек. В ведении TG нельзя делать всю ставку только на политику – это не дает развития каналам. Именно поэтому официальные СМИ, которые дают и иной контент, являются лидерами прироста подписчиков. Псковская область не славится активной скандальной политической жизнью или громкими уголовными делами, а главным драйвером развития политических каналов могут стать только инсайды, которых, по факту, нет. В поисках подписчиков многие каналы, за неимением информации, занимаются примитивной конспирологией, и тем самым дискриминируют telegram как источник информации.

В сегменте анонимных telegram-каналов, конечно, преобладает оппозиция. Тут все просто – отсутствие конкуренции делает свое дело. Публикации в провластных анонимных каналах, таких как «Новый правдоруб», выходят крайне хаотично и не систематически, а любая соцсеть живет по своим законам, с которыми необходимо считаться. Регулярность – значительная часть успеха.

Некоторые политики в эту предвыборную кампанию смело шагнули в Telegram, но серьезных плодов это пока не принесло. Аудитория в соцсети прокаченная и осведомленная – агитками и релизами никого не привлечешь и особый статус не заработаешь. Например, коммунист Дмитрий Михайлов хорошо заявил о себе в TG, однако быстро «сдулся». Сейчас его аудитория насчитывает всего 99 подписчиков. К этой же категории можно отнести и бывшего депутата Гордумы от «Яблока» Дмитрия Пермякова - постов мало, подписчики уходят. При этом, например, депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский не забросил свой канал и по-прежнему генерирует контент. И это, кстати, дало свои, хоть и не большие, плоды. На текущий момент у него уже 399 человек.

В Telegram уже произошел как огромный всплеск активности политиков, блогеров, так и рекламодателей. Здесь важно понимать, что с каждым днем пробиться туда и собрать свою активную аудиторию будет все сложнее.

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ОДНОКЛАССНИКИ

Все исследования сходятся в том, что число пользователей «Одноклассников» в России всегда отстает от «ВКонтакте», зато обгоняет аудиторию Facebook. Возможно, это кого-то удивит, но основную часть пользователей ОК составляют не бабушки и дедушки, а поколение 80-ых и 90-ых. Да, в «Одноклассниках» сидят не деловые круги, политики или активисты как, например, на Facebook. Но и с завоеванием электората здесь будет меньше проблем – абсолютное большинство аудитории будет совершеннолетней, а значит, сможет отдать свой голос на выборах. В отличие, например, от подписчиков ТикТока.

К тому же, вся аудитория соцсети платежеспособная, а знаете, сколько сейчас собирают некоторые политики на донатах? Для понимания, донаты - денежное пожертвование на какие-либо цели или в поддержку кого-либо. Обусловлено наличие денег чаще не социальным статусом, а возрастом. Зато аудитория ОК умеет пользоваться различными платежными сервисами, ведь «Одноклассники» - в некотором смысле самая «дорогая» социальная сеть. Здесь каждый шаг – платный. Хочешь закрытый аккаунт? Плати. Профиль-невидимка, чтобы другие не видели, что ты посещаешь их странички? Плати. Всякие VIP-статусы, смайлы, стикеры, анимированные подарки – тоже платные. И, что важно, платные подарки – обыденная часть культуры поведения в «Одноклассниках». Логично, что и к разного рода пожертвованиям пользователи отнесутся, мягко говоря, спокойно.

Однозначно среди псковских политиков «Одноклассники» являются одной из самых недооцененных социальных сетей.

TIKTOK

Хотя тикток-активность редко выходит за рамки социальной сети и чаще всего остается только в интернете, она создает повестку и задает тренд. В 2021 году в TikTok зарегистрировалось достаточно большое количество политиков различных уровней. Успешно шагают по ТикТоку и врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская и действующий - Валерий Милонов. На первый взгляд, можно подумать, что соцсеть принимает только одиозных неоднозначных персонажей, однако «первый мэр в ТикТоке» доказал обратное.

TikTok мэра Вологды Сергея Воропанова

Одним из самых успешных кейсов 2021 года стал аккаунт мэра Вологды Сергея Воропанова. Про него неоднократно писали СМИ, а забавные, остроумные и понятные любой аудитории видео частенько залетали в рекомендации, что позволило миллионам зрителей со всей страны как будто бы лично с ним познакомиться.

Среди псковских политиков несколько тоже попытали удачу в TikTok в ходе предвыборной кампании – первым политическим тиктокером в регионе стал коммунист Дмитрий Михайлов. С апреля 2021 года ему удалось набрать больше 20 тысяч подписчиков. Правда, после выборов активность депутата в соцсети значительно поубавилась. Да, и, честно сказать, многие видео выглядят откровенно кринжово. Так говорят о поступке или явлении, которое вызывает чувство стыда. «Кринжово» — это когда коробит от чудаковатых выходок блогеров или если солидный человек старшего возраста злоупотребляет использованием подросткового сленга, снимает дурацкие тренды, что выглядит весьма странно.

TikTok Дмитрия Михайлова

В марте этого года аккаунт в TikTok создал и депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский. Выглядит его профиль, конечно, солиднее, однако особенного внимания аудитории не заслужил. Видео депутат постит и по сей день, однако они, в среднем, не набирают больше двухсот просмотров. Скорее всего, это из-за того, что ТикТок, как и любая социальная сеть, живет по своим правилам и законам. В тренды чаще попадают видео оппозиционеров, которые вызывают искреннюю поддержку одних и негодование у других. В данном случае хорошо и то, и другое, ведь любая активность под видео – особенно лайки или даже злобные комментарии - выводят его в топы просмотров. По сути, политические видео в ТикТоке просто стали иллюстрацией запросов и проблем, которые есть у общества.

Неокрепшие юношеские умы – лучший электорат. Но, поскольку у нас почти все делается, так сказать, с пинка, подождем пока губернатор заведет аккаунт в TikTok и сагитирует последовать примеру и остальных.

Не исключено, что в ближайшее время реальная политика почти полностью может переместиться в виртуальное пространство. Эффективная работа в социальных сетях должна быть основана на знании специфики каждой интернет-площадки и ее аудитории.

На следующей неделе мы подведем итоги года и опубликуем рейтинг самых активных страниц в социальных сетях среди политиков, общественников и деятелей культуры. Следите за новостями.

Ксения Журавкова