Опубликован график работы передвижного пункта вакцинации в Островской районе

Передвижной прививочный пункт будет работать в Островском районе с 17 по 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.
График работы передвижного прививочного пункта
|
Дата
|
время
|
Адрес работы пункта
|
17.12.2021
|
16.00-19.00
|
площадь К. И. Назаровой, около магазина «Магнит»
|
18.12.2021
|
10.00-12.00
|
вход на территорию рынка
|
|
12.30-15.00
|
площадь К. И. Назаровой, около магазина «Магнит»
|
|
16.00-19.00
|
улица К. Маркса, 23А, около магазинов «Пятёрочка» и др.
|
19.12.2021
|
10.00-12.00
|
вход на территорию рынка
|
|
12.30-15.00
|
площадь К. И. Назаровой, около магазина «Магнит»
|
20.12.2021
|
16.00-19.00
|
Остров-3, в центре
|
21.12.2021
|
16.00-19.00
|
микрорайон «Строитель», магазин «Магнит»
|
22.12.2021
|
16.00-19.00
|
микрорайон Карпово
|
23.12.2021
|
16.00-19.00
|
улица Освобождения, 123, около магазина «Пятёрочка» (район жд вокзала)
|
24.12.2021
|
16.00-19.00
|
улица К. Маркса, 23А, около магазинов «Пятёрочка» и др.
|
25.12.2021
|
10.00-12.00
|
вход на территорию рынка
|
|
12.30-15.00
|
улица Освобождения, 3, возле магазина «Продмикс» (район школы №1)
|
|
16.00 – 19.00
|
Остров-2, магазин «Пятёрочка», улица Калинина, 62
|
26.12.2021
|
10.00-12.00
|
вход на территорию рынка
|
|
12.30-15.00
|
площадь К. И. Назаровой, около магазина «Магнит»
|
27.12.2021
|
16.00-19.00
|
микрорайон Грызавино-1
|
28.12.2021
|
16.00-19.00
|
микрорайон Городище
|
29.12.2021
|
16.00-19.00
|
микрорайон Городище
Ситуация с распространением коронавируса в стране и и Псковской области в частности стабилизировалась, но продолжает оставаться довольно напряженной. В недавнем обращении глава Островского района Дмитрий Быстров отметил: «Коронавирус - опасная болезнь, и не у всех она протекает легко. Многие из тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от такой болезни. При этом болезнь не отступает, а ситуация усложняется еще тем, что вирус меняется, мутирует, становится более активным. Под большим риском находятся пожилые граждане и лица, которые страдают хроническими заболеваниями».
Руководитель муниципалитета подчеркнул, что лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий, которые проявляются в резком падении слуха, зрения, пагубным образом сказываются на других органах и системах организма. «К сожалению, не редки и летальные случаи, особенно среди людей старшего возраста. Печально, что мы это замечаем только тогда, когда буквально сгорают от коронавируса и уходят из жизни родственники и близкие нам люди», - отметили в администрации района.
Там добавили, что пока не выработан коллективный иммунитет к этому вирусу, а это наступит лишь при 80-процентной вакцинации населения, никакой гарантии безопасности легко переболеть нет.
«Призываю жителей Островского района обезопасить себя и пройти вакцинацию, чтобы быстрее вернуться к привычной жизни до пандемии, без вынужденных ограничительных мер в быту, на работе и проведении свободного времени. Сделать или не сделать прививку - это степень ответственности каждого из нас перед самим собой и перед своими родными и близкими. Отечественные вакцины высокоэффективны и безопасны, это доказано как клиническими испытаниями, так и уже долговременной практикой применения», - подчеркивается в обращении главы Островского района.