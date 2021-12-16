Общество

Опубликован график работы передвижного пункта вакцинации в Островской районе

Передвижной прививочный пункт будет работать в Островском районе с 17 по 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

График работы передвижного прививочного пункта

Дата время Адрес работы пункта 17.12.2021 16.00-19.00 площадь К. И. Назаровой, около магазина «Магнит» 18.12.2021 10.00-12.00 вход на территорию рынка 12.30-15.00 площадь К. И. Назаровой, около магазина «Магнит» 16.00-19.00 улица К. Маркса, 23А, около магазинов «Пятёрочка» и др. 19.12.2021 10.00-12.00 вход на территорию рынка 12.30-15.00 площадь К. И. Назаровой, около магазина «Магнит» 20.12.2021 16.00-19.00 Остров-3, в центре 21.12.2021 16.00-19.00 микрорайон «Строитель», магазин «Магнит» 22.12.2021 16.00-19.00 микрорайон Карпово 23.12.2021 16.00-19.00 улица Освобождения, 123, около магазина «Пятёрочка» (район жд вокзала) 24.12.2021 16.00-19.00 улица К. Маркса, 23А, около магазинов «Пятёрочка» и др. 25.12.2021 10.00-12.00 вход на территорию рынка 12.30-15.00 улица Освобождения, 3, возле магазина «Продмикс» (район школы №1) 16.00 – 19.00 Остров-2, магазин «Пятёрочка», улица Калинина, 62 26.12.2021 10.00-12.00 вход на территорию рынка 12.30-15.00 площадь К. И. Назаровой, около магазина «Магнит» 27.12.2021 16.00-19.00 микрорайон Грызавино-1 28.12.2021 16.00-19.00 микрорайон Городище 29.12.2021 16.00-19.00 микрорайон Городище

Ситуация с распространением коронавируса в стране и и Псковской области в частности стабилизировалась, но продолжает оставаться довольно напряженной. В недавнем обращении глава Островского района Дмитрий Быстров отметил: «Коронавирус - опасная болезнь, и не у всех она протекает легко. Многие из тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, сегодня предпочли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от такой болезни. При этом болезнь не отступает, а ситуация усложняется еще тем, что вирус меняется, мутирует, становится более активным. Под большим риском находятся пожилые граждане и лица, которые страдают хроническими заболеваниями».

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что лучше вовремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых последствий, которые проявляются в резком падении слуха, зрения, пагубным образом сказываются на других органах и системах организма. «К сожалению, не редки и летальные случаи, особенно среди людей старшего возраста. Печально, что мы это замечаем только тогда, когда буквально сгорают от коронавируса и уходят из жизни родственники и близкие нам люди», - отметили в администрации района.

Там добавили, что пока не выработан коллективный иммунитет к этому вирусу, а это наступит лишь при 80-процентной вакцинации населения, никакой гарантии безопасности легко переболеть нет.

«Призываю жителей Островского района обезопасить себя и пройти вакцинацию, чтобы быстрее вернуться к привычной жизни до пандемии, без вынужденных ограничительных мер в быту, на работе и проведении свободного времени. Сделать или не сделать прививку - это степень ответственности каждого из нас перед самим собой и перед своими родными и близкими. Отечественные вакцины высокоэффективны и безопасны, это доказано как клиническими испытаниями, так и уже долговременной практикой применения», - подчеркивается в обращении главы Островского района.