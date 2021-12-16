Общество

Руководитель великолукской инфекционки вновь заболела коронавирусом

Руководитель Великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы Наталья Дорожкина заболела коронавирусом. Об этом сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

«Медики по-прежнему трудятся в тяжелых условиях. К сожалению, COVID-19 заболела руководитель Великолукского филиала Псковской областной инфекционной больницы Наталья Дорожкина. От всей души желаю ей скорейшего выздоровления, а всем врачам и медицинскому персоналу – крепкого здоровья, терпения и сил», - написал Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, у врача подтверждали факт заражения COVID-19 и в феврале 2021 года.

Смотрите также У руководителя великолукского филиала инфекционной больницы подтвержден COVID-19

По словам Николая Козловского, эпидситуация в Великих Луках продолжает «постепенно продвигаться в сторону улучшения». За сутки число случаев заболевания COVID-19 варьируется от 15 до 23. Всего на территории города с начала распространения коронавирусной инфекции зарегистрировали более 11 000 пациентов с диагнозом COVID-19.

«Немного уменьшилось число тех, кто лечится от новой коронавирусной инфекции дома, амбулаторно. Таких в настоящий момент порядка 400. Снизилось и число контактных с больными COVID-19, на сегодняшний день в Великих Луках таких 490 человек», - рассказал Николай Козловский.

На карантин по ОРВИ в городе закрыты 29 классов в десяти школах. Новой коронавирусной инфекцией болеют 42 человека, из них 37 детей и пять сотрудников образовательных учреждений. Глава города отметил, что загрузка коечного фонда составляет около 65%.

«Уважаемые земляки! В наших с вами силах сделать так, чтобы заболеваемость продолжала снижаться. Нужно привиться. Необходимо достичь показателя в 80% вакцинированного взрослого населения. Все необходимые условия созданы. Пункты вакцинации работают, вакцины достаточно», - подчеркнул Николай Козловский.

На данный момент от новой коронавирусной инфекции первой аппликацией в Великих Луках вакцинировались почти 30 000 человек. Полностью завершили вакцинацию более 29 000 горожан. Ревакцинировались 2 724 человека.

«Подумайте о своем здоровье! Впереди длинные праздничные выходные. Не думаю, что кому-то хочется попасть перед празднованием Нового года или Рождества на больничную койку. Обезопасьте себя, сделайте прививку», - заключил Николай Козловский.