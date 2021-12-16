Псковичи подали более 400 обращений за время декады приемов «Единой России»

407 обращений поступило в отделения «Единой России» в Псковской области за время декады приемов, с 1 по 10 декабря. 80% от этих обращений получили положительное решение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
Как на конференции с региональными приемными партии рассказала председатель комиссии президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, по всей стране было открыто более 22 тысяч площадок.
Анна Кузнецова заметила, что многие люди жаловались на работу управляющих компаний и на некорректно выставленные счета на оплату ЖКУ. «Нужно посмотреть, в каких регионах найдены наиболее успешные решения, и поделиться ими, в том числе, на федеральном уровне. За время декады удалось решить многие вопросы, которые касаются частных ситуаций, около 30%», - отметила она.
Вице-спикер Госдумы добавила, что в рамках декады был использован формат проведения тематических онлайн-вебинаров в социальных сетях для людей по наиболее важным темам. По ее словам, это доказало свою эффективность — вебинары посмотрели более 300 тысяч человек. Подобная практика будет продолжена. Глава комиссии указала, что обращения носили как частный характер, так и системный.
Депутат отметила, что при Госдуме под ее руководством создана рабочая группа по выработке предложений по решению этого вопроса. В понедельник состоится обсуждение инициатив. «Мы целенаправленно и твердо будем добиваться решения этого вопроса», — подчеркнула глава комиссии.
Практически во всех регионах лидером обращений стала тема ЖКХ. В связи с этим Анна Кузнецова попросила региональные и местные общественные приемные держать эти обращения на особом контроле. Глава комиссии указала, что в декаду приемов затрагивались и социальные темы.
Она обратила внимание на важность решения каждого вопроса и попросила регионы держать на контроле решение каждого из них. «Если не получается решить вопрос на местном, региональном уровне, необходимо сообщать нам, чтобы вместе найти выход из ситуации и помочь людям», — заключила она.
В партии напомнили, что декада приемов «Единой России» прошла с 1 по 10 декабря по всей стране и была приурочена к 20-летию партии. Каждый день посвятили отдельной тематике. В первый день декады прием провел председатель партии Дмитрий Медведев. Он поддержал предложения заявителей о законодательном регулировании служб примирения в школах и создании единого информационного ресурса, посвященного информированию о реабилитации детей, а также дал поручения региональным отделениям «Единой России» по решению ряда вопросов.
Общественные приемные Дмитрия Медведева работают во всех регионах страны. С января 2017 года по ноябрь 2021 года в приемные партии поступило более шести миллионов обращений. На Съезде «Единой России» 4 декабря Дмитрий Медведев подчеркнул, что это внушительная цифра — единороссы не только консультируют людей, но стараются помочь в реальном решении проблем. Партийные приемные продолжили работать и в период пандемии, организуя дистанционные приемы граждан.