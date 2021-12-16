Общество

Псковичи подали более 400 обращений за время декады приемов «Единой России»

407 обращений поступило в отделения «Единой России» в Псковской области за время декады приемов, с 1 по 10 декабря. 80% от этих обращений получили положительное решение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Как на конференции с региональными приемными партии рассказала председатель комиссии президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, по всей стране было открыто более 22 тысяч площадок.

«В Псковской области работало более 400 площадок, на которых принимали граждан депутаты от "Единой России" всех уровней, сенатор от Псковской области Елена Бибикова, а также организаторы-партнеры. Общее число обращений за время декады в регионе составило 407. Большинство вопросов удалось решить уже в ходе приемов – положительное решение получили 80% обращений», - отметил руководитель региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева Юрий Сорокин.

Анна Кузнецова заметила, что многие люди жаловались на работу управляющих компаний и на некорректно выставленные счета на оплату ЖКУ. «Нужно посмотреть, в каких регионах найдены наиболее успешные решения, и поделиться ими, в том числе, на федеральном уровне. За время декады удалось решить многие вопросы, которые касаются частных ситуаций, около 30%», - отметила она.

Вице-спикер Госдумы добавила, что в рамках декады был использован формат проведения тематических онлайн-вебинаров в социальных сетях для людей по наиболее важным темам. По ее словам, это доказало свою эффективность — вебинары посмотрели более 300 тысяч человек. Подобная практика будет продолжена. Глава комиссии указала, что обращения носили как частный характер, так и системный.

«Один из системных вопросов — жилье для детей-сирот. Было получено несколько сотен вопросов из разных регионов России по этой теме. В ручном режиме в некоторых субъектах РФ удалось решить проблемы — в Башкортостане, Тыве, Владимире, Ульяновске. Но это не выход из ситуации, должно быть системное решение», — указала Анна Кузнецова.

Депутат отметила, что при Госдуме под ее руководством создана рабочая группа по выработке предложений по решению этого вопроса. В понедельник состоится обсуждение инициатив. «Мы целенаправленно и твердо будем добиваться решения этого вопроса», — подчеркнула глава комиссии.

Практически во всех регионах лидером обращений стала тема ЖКХ. В связи с этим Анна Кузнецова попросила региональные и местные общественные приемные держать эти обращения на особом контроле. Глава комиссии указала, что в декаду приемов затрагивались и социальные темы.

«Это тот блок, которому мы уделяем особое внимание, так как это в основном он содержит проблемы семей с детьми, которые касаются лекарственного обеспечения детей, своевременных выплат пособий, индексации и использования материнского капитала, расширения мер поддержки многодетных семей, закрепления статуса многодетной семьи. Мы продолжим системную работу по повышению уровня благополучия семей с детьми. Это также инициатива народной программы партии», — пояснила Анна Кузнецова.

Она обратила внимание на важность решения каждого вопроса и попросила регионы держать на контроле решение каждого из них. «Если не получается решить вопрос на местном, региональном уровне, необходимо сообщать нам, чтобы вместе найти выход из ситуации и помочь людям», — заключила она.

В партии напомнили, что декада приемов «Единой России» прошла с 1 по 10 декабря по всей стране и была приурочена к 20-летию партии. Каждый день посвятили отдельной тематике. В первый день декады прием провел председатель партии Дмитрий Медведев. Он поддержал предложения заявителей о законодательном регулировании служб примирения в школах и создании единого информационного ресурса, посвященного информированию о реабилитации детей, а также дал поручения региональным отделениям «Единой России» по решению ряда вопросов.

Общественные приемные Дмитрия Медведева работают во всех регионах страны. С января 2017 года по ноябрь 2021 года в приемные партии поступило более шести миллионов обращений. На Съезде «Единой России» 4 декабря Дмитрий Медведев подчеркнул, что это внушительная цифра — единороссы не только консультируют людей, но стараются помочь в реальном решении проблем. Партийные приемные продолжили работать и в период пандемии, организуя дистанционные приемы граждан.