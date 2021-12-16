Общество

Установку новогодней ели в Великих Луках перенесли из-за погодных условий

Установку новогодней ели в Великих Луках перенесли из-за погодных условий. Об этом Псковской Лене Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В связи с погодными условиями (оттепель), вывоз из леса и транспортировка новогодней ели переносится. Доставить лесную красавицу в город планируется в срок до 22 декабря», - пояснили в администрации.

Ранее сообщалось, что в бюджет города были внесены корректировки, которые одобрили на заседании думы. Благодаря этому для украшения Великих Лук появилась возможность приобрести дополнительные гирлянды.