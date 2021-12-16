Общество

Белорусов познакомили с театральным Псковом

В рамках международного проекта «Открытый диалог культур» псковские библиотекари познакомили коллег из Белоруссии с театральным искусством Пскова. На очередную онлайн-встречу с Борисовской районной библиотекой имени И.Х. Колодеева псковская библиотека «Родник» имени С.А. Золотцева пригласила Заслуженного артиста России Сергея Попкова, который служит в Псковском театре драмы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, с белорусской стороны в онлайн-конференции поучаствовали члены Минского областного народного клуба поэтов и композиторов «Жывiца». Руководитель этого клуба Ирина Карнаухова начала виртуальную встречу с псковичами с того, что прочла им свое стихотворение «Россиюшка» («Россиюшка! Страдалица моя! Ты столько претерпела зла и бед…»). После этого члены Минского клуба поэтов рассказали россиянам, что для них значит Пушкин и пушкинские места в Псковской области и прочли «Письмо современной Татьяны Евгению Онегину». Среди белорусских участников онлайн-встречи нашлись те, кто бывал не только в Михайловском, но и в Псковском театре драмы, который, как они уверяют, произвёл на них неизгладимое впечатление.

В ответ ведущий артист Псковского театра драмы Сергей Попков рассказал, как судьба привела его на псковскую землю, с которой связано столько великих имен. Сергей Попков прочел белорусам несколько стихотворений Пушкина, рассказал, как псковский юродивый Николка Салас вдохновил Пушкина на образ юродивого в драме «Борис Годунов», а также подробно остановился на всех случаях упоминания Пскова в произведениях и личной переписке Александра Сергеевича. Завершая свое выступление, Сергей Попков прочел стихотворение «Здравствуй, Вульф, приятель мой! Приезжай сюда зимой…» и пригласил белорусских друзей еще раз навестить Псков.

Белорусские поэты засыпали его вопросами. Им стало интересно, какие роли Сергей Попков играет в театре, когда именно он приезжал на гастроли в Белоруссию. А псковские библиотекари, воспользовавшись случаем, попросили Ирину Карнаухову прислать псковичам ее новую книгу («Пускай белорусский Дед Мороз сделает россиянам такой подарок»).

В итоге онлайн-встреча перетекла в беседу про общие духовные ценности двух братских народов и, как отметила заведующая библиотекой «Родник» Ирина Лушкина, «обогатила всех собравшихся интеллектуально и духовно».

Завершая год, библиотека «Родник» договорилась с Борисовской районной библиотекой продолжить международный проект «Открытый диалог культур» и в следующем, 2022-м году. Коллеги решили, что будут и впредь знакомить друг друга с культурным наследием своих городов.