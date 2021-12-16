Общество

В Псковской области продолжается операция «Неформал»

В Псковской области продолжается операция «Неформал», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону. Одна из ее главных задач – профилактика экстремистских и националистических проявлений в молодежной среде.

«В целях повышения эффективности работы органов внутренних дел по выявлению подростковых групп антиобщественной направленности и взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также предупреждения экстремистских и националистических проявлений с 14 по 21 декабря в области проходит комплексная оперативно-профилактическая операция «Неформал».

В ее проведении принимают участие сотрудники УМВД России по Псковской области, члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители социальной службы, образовательных учреждений.

С учетом складывающейся в регионе санитарно-эпидемиологической обстановки проводятся профилактические рейды в местах массовой концентрации молодежи, проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел.

Во взаимодействии с органами образования организовываются беседы с учащимися, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений, в том числе связанных с разжиганием межнациональной розни, при этом разъясняются меры уголовной и административной ответственности, предусмотренные законодательством РФ», - сообщили в полиции.