Количество жертв коронавируса в Псковской области увеличилось на 5 человек

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области. На данный момент проведено 696205 исследований (+2107 за сутки).
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 69393 (+168).
Выздоровело – 60812 (+273).
Умерло 1186 человек (+5 за минувшие сутки)
Статистика по муниципальным образованиям: Псков – 23061, Великие Луки – 11123, Бежаницкий район – 728, Великолукский район – 1839, Гдовский район – 1135, Дедовичский район – 1664, Дновский район – 535, Красногородский район – 686, Куньинский район – 625,
Локнянский район – 502, Невельский район – 2841, Новоржевский район – 835, Новосокольнический район – 1922, Опочецкий район – 2117, Островский район – 3080, Палкинский район – 666, Печорский район – 1507, Плюсский район – 1125, Порховский район – 2194
Псковский район – 5743, Пустошкинский район – 738, Пушкиногорский район – 852, Пыталовский район – 767, Себежский район – 1604,
Струго-Красненский район – 1000, Усвятский район – 458. Иногородние (с 30.12.2020) - 46.