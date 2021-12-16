Общество

20 аппаратов ИВЛ экспертного класса поступило в Псковскую область

В Псковскую область поступило 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) экспертного класса. Об этом объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что необходимость в дополнительном оборудовании возникла из-за расширения реанимационного коечного фонда во время подъема уровня заболеваемости COVID-19.

Решение о приобретении было принято во время заседания регионального оперативного штаба, на эти цели выделены 28 млн рублей из резервного фонда администрации области.

«Оборудование сейчас проходит пусконаладочные процедуры, затем оно будет распределено между реанимационными отделениями Псковского и Великолукского филиалов Псковской областной инфекционной больницы», — отметил Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, поступившие аппараты ИВЛ позволяют проводить инвазивную и неинвазивную вентиляцию легких пациентам различных возрастных групп, даже маленьким детям и новорожденным.

Оборудование имеет ряд важных функций: позволяет отслеживать опасные отклонения в дыхании — срабатывает специальная система тревоги, может работать в течение 5 часов независимо от источников питания благодаря встроенным и внешним батареям. Еще одна особенность оборудования — оно поддерживает постепенное отвыкание, тем самым обеспечивая плавный переход пациента от механической вентиляции к естественному дыханию.