Общество

Псковская область получит 1,5 млрд рублей на капремонт школ в 2022 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о выделении региону более 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт школ. Средства будут предоставлены в 2022 году по программе «Модернизация школьных систем образования».

Глава региона отметил, что ранее Псковская область направила в Министерство просвещения РФ заявку на финансирование ремонта 33-х школ. Ведомство одобрило ее в полном объеме.

«85% субсидии предусмотрено на проведение работ по капремонту, 15% — на закупку мебели и учебного оборудования», — уточнил Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, программа капремонта школ инициирована президентом РФ Владимиром Путиным и поддержана партией «Единая Россия». Она будет действовать до 2026 года, предполагается ежегодное выделение финансирования на проведение работ.

«Мы планируем и дальше участвовать в этой программе — начало положено!» — акцентировал внимание губернатор и выразил благодарность за реализацию такого важного проекта главе государства, профильному Министерству, а также сенатору от Псковской области, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку.