Общество

Наталья Федорова рассказала о подготовке к празднованию 95-летия Псковского района

Глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) поделилась планами организации празднования 95-летия образования района.

«Чтобы праздник хорошо прошел, надо к нему хорошо подготовиться. Оргкомитет у меня очень активный, инициативный, неравнодушный. Там люди, которые живут Псковским районом», - сказала гостья студии.

В частности, планируется устроить различные творческие конкурсы для всех категорий населения и разработать сувенирную продукцию.

«Мы хотим сделать фотоальбом со стихотворениями наших жителей. Сейчас уже пришло семь заявок. У нас очень много талантливых людей. Кроме того, у Псковского района появился логотип, который я очень скоро представлю», - отметила Наталья Федорова.

Она рассказала, что экс-глава Псковского района Вадим Шураев оставил в издании, подготовленном к 85-летию образования, запись: «Продолжение следует». «В начале осени я еще раз прочитала эту книгу и поняла, что это очень большой объем работы, а нам надо продолжить ее и внести свою лепту. Настолько поменялась за десятилетие история Псковского района: люди, хозяйства, предприятия, образовательная среда», - сказала Наталья Федорова.