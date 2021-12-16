Общество

Профилактические противопожарные рейды продолжаются в Псковсой области

В субботу, 18 декабря, профилактический рейд прошел на территории Островского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области, мероприятие провели сотрудники органа государственного пожарного надзора.

В ходе рейда было уделено особое внимание профилактике основных причин пожаров, в частности – предупреждению детской шалости с огнем.

«Граждан продолжают информировать об обстановке с пожарами на территории региона в целом и в частности – района, об ответственности, которую они несут за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу, а главное – об опасности, которые несут в себе неправильное пользование открытым огнем и нарушение требований пожарной безопасности в быту», - рассказали в ГУ МЧС и подчеркнули, что сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних занимает важное место в профилактической работе.