Общество

Доктор Мясников предостерег от опасных ошибок при заражении коронавирусом

Больным, которые получили положительный тест на COVID-19, не стоит лечиться самостоятельно, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он пояснил, что коронавирус вызывает два заболевания: «банальное ОРЗ, которое вообще не лечится», а также пневмонию, имеющую угрозу для жизни. Больным не следует назначать себе лечение самостоятельно, а бесконтрольный прием некоторых препаратов может навредить здоровью, передает «Российская газета».

Доктор Мясников предостерег от употребления без назначения врача лекарств, разжижающих кровь - это может привести к нарушению мозгового кровообращения и кровотечениям в ЖКТ.

Также не стоит принимать стероидные гормоны - их, по словам Мясникова, назначают только интубированным пациентам.

Как добавил доктор, самое лучшее, что можно сделать, - предотвратить заболевание с помощью вакцинации.