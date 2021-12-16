Общество

В Пскове издадут обучающее пособие на двух языках для дошкольников

Интерактивную книгу «Вниз по реке» презентовал коллектив детского сада №25 «Золотой ключик». Это обучающее пособие на двух языках для детей дошкольного возраста. С помощью книги ребята не только познакомятся с родным городом и его историей, но и впоследствии смогут рассказать об этом своим друзьям или гостям Пскова на английском языке. Книга содержит в себе творческие задания и познавательные видео, которые можно посмотреть с помощью QR-кода. Примечательно, что всё в данном издании – от текста и иллюстраций до видеосъёмки - сделано сотрудниками детского сада, членами их семей и друзьями на чистом энтузиазме. Среди рецензентов и тех, кто поддержал идею создания книги - начальник Управления образования города Пскова, кандидат исторических наук Анна Кузыченко.

Своими впечатлениями от интерактивной книги поделился заместитель председателя областного Собрания, экс-глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

«Меня очень впечатлила эта работа. Выражаю искреннюю благодарность всем причастным и особенно заведующей сада Елене Кондратовой. Со своей стороны очень хочу поддержать такое начинание и пообещал найти финансирование на издание 200 экземпляров книги. Пособие разойдётся для работы с детьми по дошкольным учреждениям города. Уже в ходе презентации автор получила заявки на комплекты книг для дошкольников», - написал вице-спикер регионального парламента в своем инстаграм-аккаунте.