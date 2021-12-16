Общество

В Гидрометцентре предупредили о росте числа экстремальных природных явлений

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд допустил, что на фоне глобального потепления россиян ждет увеличение количества экстремальных природных явлений.

По его словам, из-за географических особенностей процесс изменения климата в России идет быстрее, чем в среднем по миру.

«Сравните: средняя скорость глобального потепления — 0,17 градуса Цельсия за 10 лет. А в России — 0,45 градуса за 10 лет — в 2,5 раза выше! Это связано с тем, что наша страна — континентальная и находится в умеренных и высоких широтах. В широтных зонах, где преобладают континенты, глобальное потепление сказывается наиболее явно», — объяснил Вильфанд в беседе с «Парламентской газетой».

По прогнозам синоптика, повышение температуры приведет к тому, что на юге европейской части страны климат станет более засушливым, а на севере, наоборот, будет больше осадков.

«К тому же нас ждет увеличение экстремальных природных явлений. Особенно это касается волн аномальной жары летом. По данным Росгидромета, за последнюю четверть века количество опасных явлений увеличилось в два раза», — подчеркнул ученый.

Он считает, что глобальное потепление может привести к таянию вечной мерзлоты, которое, в свою очередь, приведет к «самым неприятным последствиям». В частности, такой процесс угрожает устойчивости расположенных в этой зоне зданий и сооружений, пояснил он.

Вильфанд заключил, что глобальное потепление — «все-таки не катастрофа, не ядерная война», и указал на необходимость адаптироваться к изменяющимся условиям. Он добавил, что мировое сообщество принимает эффективные меры для снижения концентрации парниковых газов, пишет РИА Новости.