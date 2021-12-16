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Общество

Эксперты оценили данные о «необычном» симптоме при заражении «омикроном»

19.12.2021 10:19|ПсковКомментариев: 0

Потеря аппетита не является специфическим симптомом при заражении омикрон-штаммом коронавируса, сообщили эксперты.

«Вообще COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита. Я не думаю, что это специфический симптом, на основании которого можно ставить диагноз», — приводит слова директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович РБК.

Она отметила, что у каждого пациента коронавирус протекает по-своему и проявляется через разные симптомы. «Единственное, что было общего у всех предыдущих штаммов, — это поражение легких. У "омикрона", вроде бы, бронхиты, а не воспаление легких», — добавила эксперт.

Попович также заметила, что если коронавирус поражает кровеносную систему, то болезнь становится похожа на васкулит — воспаление и некроз стенок сосудов, который может затрагивать несколько органов. В таком случае пациент может столкнуться с большим количеством симптомов, заключила она.

«Могу вас заверить, что пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит. Не знаю, почему это выплыло именно для "омикрона"», — согласилась с Попович инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Елена Мескина.

Заболевшие COVID-19 теряют чувство вкуса и обоняния даже при легких формах коронавируса, поэтому, когда человеку плохо, у него не может быть хорошего аппетита, заявила она. По словам Мескиной, такой симптом наблюдается при любой инфекции.

Источник: Псковская Лента Новостей
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