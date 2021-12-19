Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию и предлагают 40 дней отпуска

УМВД России по городу Пскову требуются кандидаты для замещения должностей полицейского и полицейского (водителя) патрульно-постовой службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На службу приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

«Заработная плата сотрудника - от 24 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России», - отмечается в сообщении.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Обращаться следует по адресу: Псков, улица Новгородская, 7, кабинет 32. Телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).