Общество

Песков назвал агитаторов против вакцинации от коронавируса опасными дураками

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противников вакцинации от коронавируса «опасными дураками». «Это два слова — одним словом это не выразишь», — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Ранее министр здравоохранения Михаила Мурашко отмечал, что доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы. По его словам, подавляющее большинство пациентов в стационарах — непривитые, пишет РИА Новости.

В конце сентября в ВОЗ подтвердили связь между смертностью от SARS-CoV-2 и отказом от профилактической иммунизации.

Сейчас россиянам рекомендуют ревакцинироваться от коронавируса раз в полгода.