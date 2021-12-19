Общество

«Спутником» можно ревакцинироваться бесконечное число раз - Гинцбург

Ограничений на количество ревакцинаций против коронавируса препаратом «Спутник» не существует, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Каждые полгода можно ревакцинироваться "Спутником" <…> Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз», — сообщил ученый в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».

Говоря о появлении новых вариантов коронавируса и обновлении вакцин, Гинцбург отметил, что для «Спутника V» сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм.

«Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют, действительно, очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель», — пояснил директор Центра имени Гамалеи, передает РИА Новости.

Как сообщал Гинцбург ранее на этой неделе, последние исследования показывают, что вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от нового омикрон-штамма.