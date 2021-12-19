Общество

В Островском районе чествовали воинов-ракетчиков

Глава Островского района Дмитрий Быстров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню ракетных войск стратегического назначения и 95-летию 47-го Межвидового регионального учебного центра РВСН, которое прошло в Доме офицеров Острова-3. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Островского района

Обращаясь к воинам-ракетчикам, руководитель муниципалитета отметил, что за свою более чем 60-летнюю историю ракетные войска стратегического назначения стали основой национальной безопасности и обороноспособности Российской Федерации, надежным гарантом мира и независимости страны. Здесь служат мужественные, самоотверженные воины, верные долгу и Отечеству, добавил он.

«При этом 47-й Межвидовой региональный учебный центр РВСН практически с первых дней образования мощного и грозного рода войск вошел в его состав и на протяжении долгих лет готовит младших специалистов инженерного профиля. За годы своего существования учебный центр подготовил более ста тысяч военнослужащих, которые с честью и достоинством выполняли и выполняют свой долг перед Отечеством, - сказал Дмитрий Быстров. - Высокий профессионализм офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов учебного центра, их бдительность и готовность в любую минуту приступить к выполнению боевой задачи, достойны глубокого уважения. Они с честью выполняют свой воинский долг, сохраняют и приумножают традиции, заложенные старшими поколениями воинов-ракетчиков, активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи, ее подготовке к службе в Российской армии».

Глава района подчеркнул, что молодым людям, в том числе из состава военнослужащих, нужно бдительно относиться к информационной войне, развязанной западной пропагандой, направленной на дестабилизацию общественных отношений в нашей стране, навязыванию антигуманных ценностей, искажение исторической правды о подвиге нашей армии и братских народов в годы Великой Отечественной войны.

Дмитрий Быстров вручил отличившимся военнослужащим почетные грамоты администрации Островского района, пожелал личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам Межвидового регионального учебного центра РВСН крепкого здоровья, дальнейших успехов в боевой подготовке и укреплении воинской дисциплины, мирного неба и благополучия.

К собравшимся также обратились заместитель руководителя аппарата администрации области Дмитрий Иванов, помощник первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян, председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан, представители духовенства.