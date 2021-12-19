Общество

Россияне смогут скорректировать данные для внесудебного банкротства

Должники получат право исправить данные в заявлении о признании банкротом во внесудебном порядке. Такое предложение прорабатывается в рамках законопроекта по усовершенствованию этой процедуры, пишет газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Илью Торосова.

В течение одного месяца после включения сведений о возбуждении процедуры несостоятельности во внесудебном порядке в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) гражданин сможет единожды уточнить свое заявление в МФЦ, отметил он.

«Должник не будет ограничен в возможности скорректировать любые отраженные в первоначальном заявлении сведения, включая список кредиторов с суммами задолженности», — уточнил Илья Торосов.

Кредиторы же получат право через суд потребовать неприменения к должнику правила об освобождении от исполнения обязательств, сообщил замминистра. Это дополнение позволит им защитить свои права в случае возможных злоупотреблений со стороны граждан, добавил Илья Торосов.

Минэкономразвития для усовершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан готовит поправки в закон о несостоятельности. Ранее сообщалось, что в рамках этих изменений будет увеличен требуемый порог долга с 500 тыс. до 1 млн рублей, при котором заемщик может запустить механизм банкротства без суда.