Общество

Вирусолог рассказал, когда можно умереть при COVID-19

Смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели. Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник штамм „Омикрон“, значит нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит. Я думаю, ничего страшного с ними не будет», — приводит его слова «Ura.ru».

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что может влиять на рост смертности.

«От начала клинических проявлений до наступления смерти проходит где-то две-две с половиной недели. Это не значит, что не бывает меньше или больше. Популяционно видно, если статистика адекватная, что через этот период идет точно такая же волна по смертям. Естественно, если будут перегрузки в здравоохранении, то смерти сначала чуть-чуть отстают, а потом начинают обгонять заболеваемость. Или, например, если пожилые неожиданно охватываются, тогда тоже возможны колебания, что смерть может расти чуть выше», — заявил эксперт.

Николай Крючков подчеркнул, что в статистику не попадают люди, которые умерли после того, как побороли коронавирус. «Человек выздоравливает после COVID-19, у него остается постковид, на фоне хронических заболеваний он умирает через пару месяцев. Они не считаются "ковидными". Но фактически эти смерти тоже надо учитывать как связанные с COVID-19», — считает иммунолог.