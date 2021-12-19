Общество

Акция «Узнай о своих долгах» стартует в Псковской области

Акция «Узнай о своих долгах» стартует 24 декабря в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УФССП России, она пройдет под лозунгом «В Новый год — без долгов!».

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Цель этого мероприятия – привлечь внимание населения региона к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения. Приставы отметили, что это особо актуально в преддверии новогодних праздников.

В ходе проведения акции граждан и представителей организаций будут информировать о различных способах обращения в УФССП России (интернет-приемная, запись на прием, дежурный судебный пристав, горячая линия, почтовая корреспонденция, получение государственных услуг ФССП и так далее) и отдельно о «Банке данных исполнительных производств».

«Уважаемые жители региона, скоро новогодние каникулы, встретьте их без долгов. Проверьте себя и своих близких на официальном сайте управления ФССП России по Псковской области через сервис ”Банк данных исполнительных производств” или через ”Единый портал государственных услуг”», - добавили в пресс-службе.