Общество

Псковские единороссы поздравили с днем рождения Андрея Турчака

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак отмечает сегодня, 20 декабря, день рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Выражаем вам искреннее уважение за работу на благо жителей Псковской области и всей России, за ваш профессионализм, богатый практический опыт, активную жизненную позицию! Успехи нашего региона напрямую связаны с вашей энергией и целеустремленностью!» - отметили псковские единороссы.

Однопартийцы пожелали Андрею Турчаку крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия.