Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в Псковской области

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Псковской области.

«С воскресенья холодный воздух будет перетекать в Северо-Западный федеральный округ, 20 декабря — в регионы Центрального федерального округа. А с 21 декабря холод придет в центр Европейской России. В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях с воскресенья по среду аномалии на 7-14 градусов ниже нормы. Минимальные температуры до минус 23 градусов. В ЦФО на большей части округа аномалии температуры 7-16 градусов холода, в Черноземье минимальные температуры до 16 градусов ниже нуля, а в Нечерноземье, в том числе в Московской области, будет до минус 26», - цитирует его РИА Новости.

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