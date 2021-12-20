Общество

Более 100 елей установят во дворах в Великих Луках перед Новым годом

120 елей установят во дворах Великих Лук в преддверии Нового года. Об этом сообщает телерадиокомпания «Великолукский новости».

В городе проходит традиционная акция по установке новогодних елей на дворовых территориях. С инициативой об их установке выступили депутаты фракции «Единая Россия» и общественные советники главы города.

На установку елей поступило свыше 120 заявок. Украшением деревьев займутся сами жильцы дворов. Кроме того, активисты «Единой России» установят главный символ Нового года на территории учреждений здравоохранения.