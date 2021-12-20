Псковский губернатор поздравил работников органов госбезопасности

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника органов безопасности РФ. Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ с профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.
Слова особой признательности губернатор адресовал ветеранам службы, которые накопили и передали богатый опыт, воспитали не одно поколение оперативных сотрудников высокой квалификации.
Глава региона отметил, что у администрации Псковской области с управлением сложились стабильные, конструктивные, открытые рабочие отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и поддержке. «Со своей стороны мы впредь будем делать все, чтобы обеспечить вам и вашим семьям достойную поддержку», — заметил Михаил Ведерников и пожелал сотрудникам и ветеранам удачи, успехов, мира и благополучия.
В рамках торжественного мероприятия губернатор также вручил специалистам службы госбезопасности региональные награды.
Напомним, 20 декабря ежегодно в РФ отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и других органов госбезопасности. Установлен указом президента РФ 20 декабря 1995 года. В этом году отмечается 104-ая годовщина со дня основания органов госбезопасности.