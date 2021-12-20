Общество

Зараженная COVID-19 гдовичка вышла из дома и получила штраф

Жительницу Гдовского района привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

16 ноября, в период карантина, объявленного в Псковской области, зараженная COVID-19 женщина не находилась по месту жительства, то есть не выполнила предписание главного санитарного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей. Постановление в законную силу пока не вступило.