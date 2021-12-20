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Дорожные пластиковые покрытия

Специальные покрытия для пеших дорожек из пластика отличаются долговечностью, устойчивостью к истиранию и защищенностью от воздействия разных агрессивных факторов, в том числе от ультрафиолета или морозов. Это красочные изделия, пользующиеся сегодня повышенным спросом. Они активно применяются домовладельцами, у которых есть дворы с игровыми площадками. Идеально подходят такие покрытия для дорожек. Настилают их и на мини-парковках.

На сайте https://gazonnayareshetka.ru/ интернет-магазина «Газонная решетка» представлен огромный выбор таких изделий, выполненных в разных цветах.

Сферы применения

Кроме домашнего использования, модульные покрытия из пластика очень популярны для оформления торгово-выставочных площадок. Они активно используются для облагораживания торговых зон, идеально вписываясь в любой интерьер. Отличаются подобные изделия:

дизайнерским исполнением;

цветом;

материалом изготовления;

противоскользящей структурой;

грязезащитой.

Выбрать подходящий вариант можно в соответствии с интерьером помещения или с ландшафтным дизайном, использованным в вашем частном особняке. Даже в дождливые дни подобные изделия защищены от скольжения. На них не будет накапливаться грязь. Следовательно, пластиковые покрытия будут постоянно ухоженными. Модульные покрытия уличного или домашнего применения различаются – в онлайн-магазине их можно приобрести в соответствии с вашими задачами и планами.



Облагораживание садовых дорожек



Чаще всего такие изделия покупают дачники, используя для украшения участка – игровых или рекреационных зон. Бетонирование двора некрасиво и оставляет угрюмое впечатление. На брусчатку придется потратить немалые деньги. Кроме того, придется нанимать профессионалов для укладки. Все это время в вашем дворе будет грязно и пыльно.

Избежать этого можно, приобретя пластиковые покрытия. Они привнесут в ваш повседневный быт новые краски и идеально впишутся в ландшафтный дизайн. Укладываются данные изделия очень легко, и привлекать на такие работы специалистов не придется. Кроме того, с наступлением морозов вам не придется убирать покрытия.



Эксплуатационные характеристики



Капризы погоды таким покрытиям не страшны – их можно смело оставлять и зимой, и летом под открытым небом, не беспокоясь о повреждениях. Отличаются они морозостойкостью и устойчивостью к ультрафиолету. Кроме эстетической, покрытия выполняют и практичную функцию, обеспечивая дренаж грунта. Защищают они и от кротов и других грызунов, не способных пройти через такой слой пластика.