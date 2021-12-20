Общество

Псковские волонтеры получили благодарности за свой труд

В Ресурсном центре развития добровольчества в Пскове состоялось официальное награждение самых активных добровольцев, в котором приняли участие волонтеры Псковского городского молодежного центра. Благодарственные письма волонтерам вручил глава администрации города Пскова Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Всего были награждены 16 человек:

Юрий Павлов;

Оксана Нани;

Полад Исмаилов;

Алексей Форш;

Ульяна Минина;

Екатерина Ломанова;

Максим Маятников;

Александр Широколобова;

Алексей Телюшин;

Светлана Гнутова;

Андрей Федоров;

Дарья Филоненко;

Иоанна Чугунова;

Ольга Золотушникова;

Алексей Морозов;

Анастасия Васильева.

«Каждый из них в течение года плодотворно трудился в различных сферах добровольчества. Среди помощников центра были и волонтеры-репетиторы, и зооволонтеры, и неравнодушные псковичи, помогающие развозить продуктовые и медицинские наборы для пожилых и одиноких граждан», - рассказали в пресс-службе.

Во время встречи обсуждались планы по развитию добровольчества на 2022 год. Затем в формате видео-конференц-связи состоялось прямое включение с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Он поблагодарил всех подключившихся за проявленную активность.