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Общество

Псковские волонтеры получили благодарности за свой труд

20.12.2021 19:12|ПсковКомментариев: 0

В Ресурсном центре развития добровольчества в Пскове состоялось официальное награждение самых активных добровольцев, в котором приняли участие волонтеры Псковского городского молодежного центра. Благодарственные письма волонтерам вручил глава администрации города Пскова Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Всего были награждены 16 человек:

  • Юрий Павлов;
  • Оксана Нани;
  • Полад Исмаилов;
  • Алексей Форш;
  • Ульяна Минина;
  • Екатерина Ломанова;
  • Максим Маятников;
  • Александр Широколобова;
  • Алексей Телюшин;
  • Светлана Гнутова;
  • Андрей Федоров;
  • Дарья Филоненко;
  • Иоанна Чугунова;
  • Ольга Золотушникова;
  • Алексей Морозов;
  • Анастасия Васильева.

«Каждый из них в течение года плодотворно трудился в различных сферах добровольчества. Среди помощников центра были и волонтеры-репетиторы, и зооволонтеры, и неравнодушные псковичи, помогающие развозить продуктовые и медицинские наборы для пожилых и одиноких граждан», - рассказали в пресс-службе.

Во время встречи обсуждались планы по развитию добровольчества на 2022 год. Затем в формате видео-конференц-связи состоялось прямое включение с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Он поблагодарил всех подключившихся за проявленную активность.

Теги: #администрация Пскова #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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