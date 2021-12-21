Общество

Капремонты, молодые кадры, новое оборудование: чем жила псковская медицина в 2021 году

Полтора года назад система здравоохранения Псковской области столкнулась с серьезным испытанием - новой коронавирусной инфекцией. Из-за пандемии многие решения пришлось принимать максимально быстро, кардинально меняя привычный образ работы медицинских учреждений. В этой ситуации обострились давние проблемы и слабые стороны регионального здравоохранения, но вместе с тем заметнее стали те усилия, которые прилагаются областью для увеличения доступности медицинских услуг для населения.

Первичка

В конце прошло года была утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения Псковской области. Для Псковской области установлен максимальный размер федерального софинансирования - 97,7%. Финансирование региональной программы составляет 2,8 млрд рублей. На плановый трехлетний бюджетный период выделено 1,49 млрд рублей, на 2021 год - более 495 млн рублей.

В этом году программа стартовала. В рамках ее реализации до конца апреля будущего года планировалось возвести 23 единицы модульных конструкций фельдшерско-акушерского пункта в 12 районах Псковской области. На эти цели в общей сложности планировалось направить порядка 145 млн рублей.

Капитальный ремонт в рамках мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» в 2021 году был запланирован в 18 медицинских организациях. Частично ремонты были связаны с продолжением работы по обеспечению доступной среды в медучреждениях, который на данный момент оценивается как средний. На ряде объектов созданы пандусы (подъемники), проведен монтаж и ремонт лифтового оборудования, оборудованы санузлы.

Вместе с тем, как отмечают в региональном комитете по здравоохранению, остаются учреждения здравоохранения, требующие проведения плановых работ по повышению доступности медицинских организаций маломобильными группами граждан. Реализация мероприятий будет продолжена в 2022 году.

Кадры

На встрече губернатора Псковской области Михаил Ведерников с президентом страны Владимиром Путиным, которая прошла в сентябре этого года, вопрос кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения области был назван в числе важных социальных проблем региона. По словам главы области, он составляет «чуть меньше 50 процентов, если в среднем по стране - порядка 27 процентов». В связи с этим президент поддержал планы по строительству учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПсковГУ министерством обороны, поручив выделить соответствующие средства из федерального бюджета.

По данным регионального комитета по здравоохранению, дефицит специалистов по состоянию на 2021 год в Псковской области составляет 275 врачей. В медучреждения требуется 201 средний медицинский работник и 68 младших медработников.

С начала этого года впервые трудоустроено в государственные медицинские учреждения Псковской области 50 врачей, 96 средних медицинских работников (из них в районные и межрайонные учреждения принято 16 врачей и 43 средних медицинских работника).

Вместе с тем, из медицинских организаций Псковской области уволилось порядка 100 врачей. Из них 90% ушли в связи с выходом на пенсию, 10% ушли из профессии или трудоустроены в организации других ведомств субъекта, частные медицинские организации, в организации других субъектов Российской Федерации.

К наиболее дефицитным специалистам в государственных медицинских учреждениях Псковской области относятся педиатры и терапевты участковые, врачи общей практики, врачи скорой медицинской помощи, анестезиологи-реаниматологи, оториноларингологи, офтальмологи.

Оснащение

В 2021 году средства на обеспечение медучреждений Псковской области новым оборудованием поступали по трем направлениям.

В рамках национального проекта «Здравоохранения» было закуплено оборудование для сосудистых центров на сумму 77 млн рублей (функциональные кровати и система рентгеновской компьютерной томографии всего тела), а также оборудование в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями на сумму 107,5 млн рублей. По последнему направлению для области были приобретены два электрохирургических генератора с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции, наркозно-дыхательный аппарат с различными режимами искусственной вентиляции легких, световой микроскоп и многое другое.

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения было приобретено 94 единицы медицинского оборудования в 25 медицинские организации на сумму 127,9 млн рублей. В основном это рентгеновские системы, операционные столы, гинекологические кресла, диагностическое оборудование, стерилизаторы, медицинское оборудование для реанимации (ИВЛ, НДА), дефибрилляторы и т.д.

За счет средств федерального бюджета из резервного фонда Правительства Российской Федерации было закуплено 199 единиц медицинского оборудования в 24 медицинские организации на сумму 498,9 млн рублей. Учреждения здравоохранения Псковской области получили инкубатор для транспортировки новорожденных, системы для ЛОР осмотра, аппарат ингаляционной анестезии, операционные светильники, кератотопограф, плазменный стерилизатор, лабораторное и реабилитационное оборудование и другое необходимое оснащение.

В 2022 году будет продолжено оснащение медоборудованием медицинских организаций онкологического и сердечно-сосудистых профилей в рамках Национального проекта «Здравоохранения» и медицинских организаций первичного звена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

По сведениям, предоставленным комитетом по здравоохранению Псковской области со ссылкой на территориальный фонд ОМС Псковской области, уровень удовлетворенности медпомощью в регионе по результатам исследований, проведенных в январе-июле этого года, составляет 74,6%. Эта цифра соотносима с общими показателями за прошлый год - 75,5% (процент от общего числа опрошенных граждан на территории Псковской области).