Общество

Минздрав утвердил календарь профилактических прививок

Министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе и против коронавируса. Приказ и приложения к нему опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, к приоритету первого уровня, тем, кто подлежит обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, отнесли следующие категории:

- граждане в возрасте 60 лет и старше;

- взрослые, работающие в медицинской, образовательной и социальной сферах;

- лица, проживающие в социальных учреждениях;

- страдающие хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением;

- жители городов с населением миллион человек и более.

В документе отмечается, что прививать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно можно только добровольно — по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя, передает РИА Новости.

По данным Минздрава, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

Как указывал глава ведомства Мурашко, российский препарат «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность и в отношении нового омикрон-штамма, в особенности у тех, кто ревакцинировался «Спутником Лайт».