Общество

Треть работающих жителей СЗФО положительно относятся к QR-кодам – исследование

Треть работающих жителей СЗФО положительно относятся к QR-кодам. Такие данные получили исследователи сервиса по поиску работы hh.ru в ходе очередного исследования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, опрос показал: так или иначе положительно к QR-кодам относятся до 30% жителей Северо-Запада России. В целом это ниже среднероссийских значений, которые достигают 33%.

Из числа положительно относящихся респондентов 9% абсолютно поддерживают инициативы, связанные с QR-кодами, еще чуть более 20% настроены скорее положительно. При этом жители СЗФО оказались лидерами по числу максимально негативного отношения к QR-кодам (до 54% респондентов абсолютно не поддерживают QR-коды и отрицательно к ним относятся).

В разрезе профессий наиболее нетерпимо и с негативом, судя по данным опроса, к QR-кодам относятся работники производства (55%), юристы (53%), бухгалтеры (52%), представители рабочих профессий и транспортники (по 51% в каждой сфере).

«Интересно, что доля недовольных QR-кодами среди представителей ресторанно-гостиничной сферы (47%), которая чаще других сталкивается с введением ограничительных мер и неудобствами в работе из-за QR-кодов не такая высокая как у вышеперечисленных сфер. В свою очередь QR-кодами и инициативами, связанными с ними, абсолютно довольны каждый пятый опрошенный из сферы маркетинга, медицины, закупок, науки и банковского дела», - отметили в пресс-службе компании.

Разделились мнения у респондентов в зависимости от возраста. Так, меньше всего довольных QR-кодами среди молодых работников до 24 лет (лишь 11%), больше всего доля поддерживающих QR-коды среди старшего поколения от 55 лет (28%). В разрезе гендера выяснилось, что мужчины чуть чаще женщин поддерживают QR-коды (35% против 32%).