Общество

Пять школ Палкинского района комплектовали наборами для занятия робототехникой

10 наборов современных конструкторов для школьников 1-4 классов поступили в школы Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель кружка робототехники Палкинской средней школы Теодор Плявинский.

Так, укомплектовать наборами для занятия робототехникой удалось последнюю, пятую, Добычинскую среднюю общеобразовательную школу.

Младшим школьникам района можно равняться на своих старших товарищей, которые с 2018 года увлечены робототехникой, стали лучшими молодыми рационализаторами Псковской области 2021, представляли область в финале Всероссийского конкурса АгроНТИ-2021, принимали участие в Конгрессе молодых ученых в Сочи в начале декабря этого года, добавил Теодор Плявинский.

«Робототехника может стать новым образовательным треком, благодаря которому юные Палкинские дарования проявят свои таланты. Развитие кружков технического творчества в сельских школах особенно актуально в год 100-летия начала кружкового движения у нас в стране. Ведь творческий путь наших талантливых конструкторов Королева, Яковлева, Люльки и многих других начинался в школьных кружках. А многие из них учились именно в сельских школах», - оценил руководитель кружка роботоехники.

Отметим, соглашение о сотрудничестве исполняющий обязанности Главы Палкинского района Василий Раков и председатель Псковской областной общественной организации «Центр развития кадрового потенциала» Дмитрий Лобарев подписали 17 декабря. Это стало возможным благодаря объединению усилий неравнодушных общественников, администрации района, педагогов, родителей, директоров школ.

На средства Фонда президентских грантов проекта «Педагог-робототехник» удалось доукомплектовать две школы района современными наборами по робототехнике для младших школьников. Ранее три школы Палкинского района укомплектовали в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». Теперь во всех пяти школах района будут одинаковые наборы. Наставником проекта станет Палкинский робототехник Теодор Плявинский, который поделится своим опытом с коллегами.