Общество

В Пскове прошло награждение членов отраслевых профсоюзов

В Псковском областном совете профессиональных союзов состоялось награждение членов отраслевых профсоюзов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Награждение состоялось в рамках заседания президиума регионального профобъединения. В ходе встречи президиум рассмотрел вопросы о финансовом состоянии профобъединения, учреждений профсоюзов. Участники отчитались об исполнении обязательств перед Федерацией независимых профсоюзов России. Помимо этого, созвали совет и приняли решение о награждении целого ряда членов отраслевых профсоюзов.

Также председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов поздравил члена президиума, председателя областной организации профсоюза работников военнослужащих Владимира Бондарева с прошедшим днем рождения.