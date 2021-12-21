Общество

В псковском парке нашли неразорвавшийся снаряд времен войны

Взрывотехники псковского ОМОН Росгвардии уничтожили в Пскове неразорвавшийся снаряд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» обследовали минометную мину калибра 80 миллиметров времен Великой Отечественной войны в состоянии коррозии. Ее обнаружили при проведении земляных работ в парке имени Юрия Гагарина.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы идентифицировали боеприпас, после чего вывезли его на специализированный полигон и уничтожили.