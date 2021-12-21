Общество

Дмитрий Быстров оценил работу Молодежного совета в Острове

Глава Островского района Дмитрий Быстров положительно оценил деятельность Молодежного совета и предложил ввести его представителей в состав различных комиссий муниципального образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Островского района

Дмитрий Быстров принял участие в отчетно-выборном заседании Молодежного совета при главе Островского района. «Приятно, что наш Молодежной совет – это не декларативный орган, а рабочая площадка для самовыражения молодых людей, выхода их энергии в позитивное русло. Ваша работа видна и по количеству проведенных мероприятий, и по охвату молодежи. Особенно хочется поблагодарить тех, кто активно, с полной самоотдачей участвовал в волонтерском движении. В сложное время пандемии это было делать не просто, но вы справились и здорово помогли нуждающимся людям», – обратился к присутствующим руководитель муниципалитета.

Дмитрий Быстров добавил, что ему импонирует новый состав Молодежного совета, в него вошли молодые люди всех возрастов: от 18 до 35 лет, которые трудятся в различных сферах.

В продолжение разговора глава района предложил подключить к работе совета представителей крупных промышленных предприятий. «Будет не лишним пригласить представителей совета в состав, например, антинаркотической комиссии, действующей при муниципальном образовании. Это может дать новый импульс, свежие предложения, добавить активности. Хочется видеть от вас конкретных предложений по наполнению и расходованию молодежного бюджета», – добавил Дмитрий Быстров.

Глава района выразил надежду, что нынешний состав Молодежного совета станет командой единомышленников и энергия каждого объединится в общий поток. «Пусть все ваши мероприятия будут удачными, интересными и полезными для общества», – пожелал Дмитрий Быстров.

В завершение члены нового состава Молодежного совета при главе Островского района большинством голосов выбрали председателя. Свои полномочия продлила прежний лидер совета – Олеся Горохова.