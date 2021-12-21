Общество

Стиральный порошок обнаружили в кулинарном цехе стругокрасненского комбината

Прокуратура выявила нарушения санитарных норм на стругокрасненском пищекомбинате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокуратура совместно с представителем Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области провела проверку качества и обеспечения безопасности продуктов на предприятии. Проверка показала существенные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, в цехе кулинарной продукции обнаружили продовольственное сырье с истекшим сроком годности. При этом из-за отсутствия приборов для контроля параметров микроклимата в производственных и складских помещениях невозможно оценить условия хранения продовольственного сырья и другой пищевой продукции, отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, здесь не ведется журнал контроля параметров микроклимата, а в кремовом цехе не контролируют время работы бактерицидного облучателя и не предоставляют ассортимент производимой пищевой продукции, утвержденный руководителем организации.

Кроме того, в кремовом цехе проверяющие обнаружили стиральный порошок, который не использовали для мойки и дезинфекции помещения.

По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес председателя ПО «Стругокрасненский пищекомбинат» представление об устранении нарушений действующего законодательства.