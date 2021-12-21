Общество

Устроить «классные каникулы» для детей предложили псковичам

Новый год для детей – это период волшебства, сказок, подарков и радости от каникул. Чтобы этот период по-настоящему запомнился ребенку, необходимо наполнить его яркими событиями и эмоциями, интересными занятиями, чтобы длинные выходные прошли весело и продуктивно.

В помощь родителям «МК в Пскове» подготовил специальный обзор предложений по организации детских праздников.

Где будут проходить новогодние елки, куда можно отправить школьника на новогодних каникулах, чтобы ему не пришлось скучать, а также как устроить ему «по-настоящему волшебный» Новый год, читайте в материале «Московский комсомолец в Пскове».