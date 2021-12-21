Общество

Приставы заставили великолучанина погасить почти полумиллионный долг

Судебные приставы заставили великолучанина погасить почти полумиллионную задолженность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Житель Великих Лук должен был выплатить 476 тысяч рублей. В эту сумму входил долг, исполнительский сбор, а также моральный ущерб. Мужчина не торопился расплачиваться, пока приставы не вынесли запрет на регистрационные действия с автомобилем и недвижимостью.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Между тем должник хотел продать свое имущество, поэтому решил внести необходимую сумму. После этого все ограничительные меры с него сняли.