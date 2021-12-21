Общество

Финансирование проектов «народного бюджетирования» заметно увеличилось — Армен Мнацаканян

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал об увеличении финансирования проектов «народного бюджетирования».

«Финансирование "народного бюджетирования" заметно увеличилось - с 10 до 25 миллионов рублей, и это хорошо. Мы иногда ругаем власть за то, что принимает какие-то решения и что-то делает без учета мнения людей. Здесь же сами активные граждане собираются и что-то делают. От этого такой же большой толк, как и от работы ТОСов. Легко критиковать всех, сидя на диване! А вот, когда ты становишься причастен к тому, что происходит у тебя на улице и в городе, - это совсем другое дело», - сказал Армен Мнацаканян.

Парламентарий заметил: если это направление развивается в настоящее время, оно будет поддерживаться и в будущем.

Армен Мнацаканян пояснил, что программа «народного бюджетирования» позволяет обойти многие барьеры. В частности, нет необходимости строго следовать ФЗ-44 при проведении закупок. «Конечно, это не освобождает от обязанности отчитываться, чтобы не допустить нецелевое использование средств. Однако все делать проще, когда люди сами понимают, что им нужно, занимаются проектированием и организацией работ», - добавил депутат.