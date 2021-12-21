Финансирование проектов «народного бюджетирования» заметно увеличилось — Армен Мнацаканян

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал об увеличении финансирования проектов «народного бюджетирования».
Парламентарий заметил: если это направление развивается в настоящее время, оно будет поддерживаться и в будущем.
Армен Мнацаканян пояснил, что программа «народного бюджетирования» позволяет обойти многие барьеры. В частности, нет необходимости строго следовать ФЗ-44 при проведении закупок. «Конечно, это не освобождает от обязанности отчитываться, чтобы не допустить нецелевое использование средств. Однако все делать проще, когда люди сами понимают, что им нужно, занимаются проектированием и организацией работ», - добавил депутат.