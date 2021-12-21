Общество

Школу на улице Киселева в Пскове планируют построить к декабрю 2022 года

Заключен контракт на строительство новой школы на 525 мест на улице Киселева в Пскове. Работы выполнят в рамках национального проекта «Образование» до 1 декабря 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перед возведением здания будут проведены инженерные изыскания, подготовлены проектная и рабочая документации, а по окончании строительства - поставка и монтаж необходимого для эксплуатации объекта оборудование.

Здание новой школы будет 4-этажным (не считая подземного и технического этажей). Площадь застройки – не менее 2,6 тысячи квадратных метров а общая площадь - не менее 6,3 тысячи квадратных метров.

Школа будет включать помещения для начальной и основной школы с отдельными входами, гардеробами, учебными кабинетами и санузлами. В техническое задание также входит устройство медицинского блока, спортивного и актового залов, пищеблока, административно-офисной и библиотечно-информационной зон, охраны и вспомогательных помещений.

Пришкольная территория должна включать внутренний двор для отдыха, центральный школьный двор для торжественных мероприятий, легкоатлетические объекты, игровую площадку для начальной школы, а также образовательные пространства для занятий творчеством и изобразительным искусством, изучения правил дорожного движения.

Будет также рассмотрена возможность создания экологической тропы, плодовой зоны для выращивания полезных культур. Предусмотрено озеленение, ограждение и освещение территории, обустройство хозяйственной зоны для загрузки пищеблока и парковки для родителей и преподавателей.

Как отметил глава администрации города Пскова Борис Елкин, новая школа на Завеличье позволит разгрузить соседние образовательные организации и сократить вторую смену. «Благодаря нацпроекту "Образование" мы получим еще одно современное учебное заведение, в котором будет приятно учиться и проводить время и детям, и родителям, а педагогам – совершенствовать свое мастерство и самореализовываться в соответствии с современными требованиями», - подчеркнул руководитель администрации.