Общество

В Великих Луках с осужденного за взятки сотрудника колонии взыскали более 40 тысяч рублей

В Великих Луках с бывшего сотрудника исправительной колонии, осужденного за взятку, взыскали почти 43 тысячи рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-5 получил взятки на общую сумму более 40 тысяч рублей. За вознаграждения он проносил на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы. Средствами осужденный распорядился по своему усмотрению.

В связи с этим прокурор, руководствуясь статьями 167 и 169 ГК РФ, просил суд признать сделки ничтожными и взыскать деньги в доход государства. Великолукский городской суд удовлетворил требования и изъял 42 900 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.