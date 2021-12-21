Общество

Более 370 дел о нарушении масочного режима рассмотрели суды Псковской области за неделю

Более 370 дел о нарушении масочного режима рассмотрели суды Псковской области за прошедшую неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

С 13 по 19 декабря суды Псковской области рассмотрели 379 дел об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС) за нарушение масочного режима.

В итоге 334 правонарушителя получили штрафы в размере от 1000 рублей и вынесли 33 предупреждения. Кроме того, по 12 делам приняли иные процессуальные решения.