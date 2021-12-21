Общество

Псковская область может стать пилотным регионом по реализации проектов комплексного развития

Губернатор Михаил Ведерников предложил включить Псковскую область в список пилотных субъектов РФ по реализации проектов комплексного развития территорий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, он озвучил инициативу на рабочей встрече с руководителем Роскультцентра, директором фест-форума «Российская креативная неделя» Мариной Абрамовой, которая состоялась сегодня, 21 декабря, в администрации региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что регион заинтересован именно в комплексном развитии своих территорий, в том числе и сельских. В настоящее время идет работа по корректировке программы.

«Этот блок может стать серьезной составляющей нашей работы по комплексному развитию территорий. Предварительно изменения одобрены президентом России. В начале следующего года будем представлять программу вице-премьеру Татьяне Голиковой. Там есть, где творчески развернуться. Мы бы очень хотели, чтобы в Псковской области у людей, которые занимаются пространственным развитием, имеют или хотят иметь отношение к креативным индустриям, были возможности для реализации. У нас очень богатое историко-культурное наследие, много территорий, которые необходимо развивать в современном ключе. Крайне важно сделать так, чтобы это не диссонировало, а дополняло друг друга», — заметил губернатор.

Марина Абрамова в свою очередь отметила, что Роскультцентр уделяет особое значение работе по развитию территорий и привлечению к этой деятельности федеральных и международных специалистов.

«В Псковской области уникальный культурный ландшафт, много красивых сельских поселений, где необходим иной подход к преобразованию инфраструктуры. И, главное, что мы видим большую готовность к работе. В креативной индустрии всегда первичен человек, и развивать ее нужно там, где есть заинтересованные люди с большим сердцем. В Псковской области все эти условия сложились. У вас удивительные люди и культура», — сказала Марина Абрамова.

Отметим, что рабочая встреча, на которой были проработаны приоритетные направления совместной работы, предшествовала церемонии подписания соглашения о сотрудничестве. Документ в сфере развития креативных индустрий заключен между администрацией Псковской области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» (Роскультцентр). В его рамках Роскультцентр окажет Псковской области экспертное и методологическое сопровождение, в том числе в разработке концепций проектов, стратегий по развитию креативных индустрий в регионе, в создании межведомственных механизмов взаимодействия, проведет глубинные исследования состояния креативного рынка и положения креативного предпринимательства в субъекте, организует образовательные программы.