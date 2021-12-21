Псковская область может стать пилотным регионом по реализации проектов комплексного развития

Губернатор Михаил Ведерников предложил включить Псковскую область в список пилотных субъектов РФ по реализации проектов комплексного развития территорий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, он озвучил инициативу на рабочей встрече с руководителем Роскультцентра, директором фест-форума «Российская креативная неделя» Мариной Абрамовой, которая состоялась сегодня, 21 декабря, в администрации региона.
Михаил Ведерников подчеркнул, что регион заинтересован именно в комплексном развитии своих территорий, в том числе и сельских. В настоящее время идет работа по корректировке программы.
Марина Абрамова в свою очередь отметила, что Роскультцентр уделяет особое значение работе по развитию территорий и привлечению к этой деятельности федеральных и международных специалистов.
Отметим, что рабочая встреча, на которой были проработаны приоритетные направления совместной работы, предшествовала церемонии подписания соглашения о сотрудничестве. Документ в сфере развития креативных индустрий заключен между администрацией Псковской области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» (Роскультцентр). В его рамках Роскультцентр окажет Псковской области экспертное и методологическое сопровождение, в том числе в разработке концепций проектов, стратегий по развитию креативных индустрий в регионе, в создании межведомственных механизмов взаимодействия, проведет глубинные исследования состояния креативного рынка и положения креативного предпринимательства в субъекте, организует образовательные программы.