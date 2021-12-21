Общество

Зараженные COVID-19 должны заходить в больницу через отдельный вход - Михаил Ведерников

Зараженные COVID-19 пациенты должны заходить в больницу через отдельный вход. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 декабря.

Радиослушатель сообщил, что осенью он переболел коронавирусом. По словам мужчины, для сдачи ПЦР-тестов во время болезни ему предлагали ходить в поликлинику, находиться в очереди с другими, незараженными людьми.

«Все проблемные моменты, о которых вы сказали, имели место быть и носили массовый характер. Мы с Мариной Валерьевной Гаращенко (председателем комитета по здравоохранению Псковской области - ред.) проводили несколько совещаний с главврачами наших поликлиник. Насколько я знаю, на сегодняшний день такого системного характера проблема не носит», - заметил Михаил Ведерников.

По словам главы региона, он согласен с тем, что человек с подозрениями на COVID-19 не должен сам идти в поликлинику, трогать ручки дверей, перемещаться на общественном транспорте. «Это должен быть отдельный вход, как это сделано в Москве. Нужно отдельное помещение, куда могут приходить люди с подозрением на инфекцию, где они смогут сделать тесты на коронавирус», - добавил губернатор.