Общество

Псковские некоммерческие организации предупредили об изменении регистрационной формы

Управление Минюста по Псковской области предупредило некоммерческие организации об изменении регистрационной формы № Р13014. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приказом ФНС России от 1 ноября 2021 года № ЕД-7-14/948 "О внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 31 августа 2020 № ЕД-7-14/617@", вступившим в силу 18 декабря 2021, изменена форма № Р13014 "Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц"», - говорится в сообщении.

Напомним, новую регистрационную форму утвердили в прошлом году для внесения изменений в устав ООО и в сведения, которые опубликованы в ЕГРЮЛ.