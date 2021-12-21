Общество

В Псковской области проходит акция «Полицейский Дед Мороз»

В Псковской области начались мероприятия, проводимые органами внутренних дел в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Так, в Красногородске полицейские встретились с воспитанниками местной специальной школы-интерната для детей-сирот. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области провели предновогоднее мероприятие «Подарки от Деда Мороза». Его организаторами выступили УКОН УМВД России по Псковской области, администрация Псковской области и региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.

Полицейские поздравили подопечных с наступающим Новым годом и вручили им подарки: елочные украшения, книги, канцелярские принадлежности и сладости. В ходе общения ребятам напомнили также об основах законопослушного поведения, рассказали о правилах личной и общественной безопасности.