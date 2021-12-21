Общество

В Пскове наградили лауреатов премий администрации области в сфере культуры и искусства

В Пскове назвали имена лауреатов премий администрации области за лучшие произведения в области культуры, искусства, архитектуры, журналистики и сохранения объектов культурного наследия за 2020 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, торжественная церемония чествования победителей состоялась 21 декабря в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

В этом году премию присудили в семи основных и пяти дополнительных номинациях. Звание лауреата присвоили более 50 деятелям в сфере культуры и искусства.

Председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева поздравила победителей премии и высоко оценила их деятельность от имени губернатора Михаила Ведерникова. Она отметила, что сегодня регион чествовал мастеров, чьи достижения высоко оцениваются профессиональными критиками, получают общественное признание, а также находят отклик в сердцах читателей и зрителей.

«Лауреат региональной премии — это одна из наиболее престижных наград для тех, кто трудится на благо Псковской области. Мы в который раз убеждаемся, как богат талантами регион и как много разнообразных произведений в самых разных сферах искусства, просветительства и охранной деятельности создается нашими земляками», - сказала Ольга Тимофеева и вручила победителям заслуженные дипломы.

Со списком лауреатов можно ознакомиться в опубликованном документе.