Общество

Губернатор проконтролировал работу псковского Центра управления регионом

Губернатор Михаил Ведерников посетил сегодня Центр управления регионом Псковской области, который отметил свой первый год работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

С момента создания ЦУР стал одним из звеньев в обеспечении коммуникации между жителями и органами власти, ОМСУ, а также помог в оперативном решении проблем региона. Поддержку в работе организации оказывает управление цифрового развития и связи администрации Псковской области. За год в стенах центра обработали более 58 тысяч обращений, поступивших через систему «Инцидент менеджмент» и через «Платформу обратной связи» (приложение на госуслугах).

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

По качеству работы область находится в зеленой зоне и обладает рейтингом 92 балла из 100 возможных, отметила руководитель ЦУР Анастасия Григорьева. По ее словам, штат сотрудников был укомплектован полностью. Специалисты собирают, обрабатывают, анализируют и реагируют на жалобы и запросы жителей региона.

Глава региона поинтересовался графиком работы сотрудников. Анастасия Григорьева уточнила, что у организации пятидневная рабочая неделя, а также есть дежурства в выходные и праздники.

В ЦУР мониторят все социальные сети: Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Instagram и даже Twitter. На отработку обращения исполнителем отводится 24 часа.

Сотрудники ЦУР помогли создать официальные аккаунты органам власти и ОМСУ во всех социальных сетях и обучили принципам работы с обращениями. Кроме того, губернатору рассказали о возможностях проведения публичных мероприятий на базе организации с акцентом на целевую аудиторию.

Михаил Ведерников сообщил, что в начале следующего года планирует провести семинар с органами исполнительной власти, с главами муниципальных образований по работе с обращениями граждан и пригласил специалистов ЦУР принять участие в его работе. «Уверен, ваш опыт и компетенции будут крайне полезны и актуальны», — добавил он.